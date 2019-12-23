Роспотребнадзор дал советы по выбору новогодней елки

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору живых и искусственных елок на Новый год.

Живую елку специалисты советуют покупать в последних числах декабря в официальных точках продаж, на городском елочном базаре или в лесничестве. Ведомство напоминает, что приобретать елки «с рук» у «черных лесорубов» незаконно.

Елка должна быть с ровным толстым стволом без трещин и с гибкими ветвями, так как дерево с тонким стволом долго не простоит. Перед покупкой Роспотребнадзор рекомендует потрясти елку — иголки не должны осыпаться.

При выборе искусственного дерева ведомство советует обращать внимание на ветви — они должны быть надежно закреплены, как и хвоя на них. На концах веток не должно быть оголенной проволоки или зазубрин.