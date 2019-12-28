Мутко анонсировал расселение оставшихся домов в Тулуне в январе 2020 года

Оставшиеся три дома, пострадавшие от летнего паводка в Тулуне в Иркутской области, начнут расселять в январе 2020 года. Об этом заявил глава правительственной комиссии по ликвидации ЧС в Иркутской области вице-премьер Виталий Мутко, передает «РИА Новости».

В ходе рабочей поездки по пострадавшим от летнего паводка населенным пунктам Мутко посетил три не расселенных до сих пор пятиэтажных дома на улице Рабочий городок в Тулуне.

Местные жители рассказали ему, что дома попали в зону паводка, однако не были признаны аварийными. Они попросили расселить их в соответствии с постановлением федерального правительства.

Мутко сообщил журналистам, что принять решение о расселении оставшихся домов «достаточно сложно», поскольку они довольно крепкие. Тем не менее, их расселят как и дома, которые были признаны аварийными.