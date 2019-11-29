Президент Палестины принял приглашение приехать на парад Победы в Москву

Президент Палестины принял приглашение приехать на парад Победы в Москву

Президент Палестины Махмуд Аббас приедет в Москву на празднование 9 мая 2020 года 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил палестинский посол в России Абдель Хафиз Нофаль.

«Президент [Палестины Махмуд] Аббас официально будет в мае следующего года на День Победы [в Москве], точно будет», — сказал посол (цитата по «РИА Новости»).

Ранее российская сторона также пригласила на празднование годовщины Победы президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Ангелу Меркель, американского лидера Дональда Трампа, председателя КНР Си Цзиньпина, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, президента Украины Владимира Зеленского, президента Монголии Халтмаагийна Баттулга, президента Сербии Александра Вучича, президента Израиля Реувена Ривлина и других лидеров.

Участие в мероприятиях, посвященных годовщине, подтвердили лидеры 17 стран, говорил в августе помощник президента Юрий Ушаков.

В свою очередь президент России Владимир Путин принял приглашение посетить Израиль в начале 2020 года по случаю 75-й годовщины освобождения узников Освенцима.