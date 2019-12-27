Зеленский назвал выплату «Газпрома» «Нафтогазу» «еще одной победой»

Выплата «Газпромом» $2,9 млрд компенсаций «Нафтогазу» по решению Стокгольмского арбитража является большой победой для Украины, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Это еще одна победа. Для кого-то, может быть, маленькая. А для страны — большая», — написал он на своей странице в Facebook. Он добавил, что деньги уже находятся на счетах украинской компании, а выплата была сделана согласно достигнутым ранее договоренностям.

О том, что российская газовая компания перевела средства «Нафтогазу», стало известно 27 декабря. В счет погашения долга перед «Нафтогазом» по решению суда «Газпром» перевел украинской стороне $2,9 млрд. $2,56 млрд из этой суммы являются непосредственно компенсацией, а остальные средства — процентами, образовавшимися с февраля 2018 года.

О выплате компенсаций компании договорились в Минске 20 декабря. Это стало одним из условий нового соглашения о транзите газа через территорию Украины.

Российский вице-премьер Дмитрий Козак назвал транш «Газпрома» «каплей в море» по сравнению с потенциальными рисками России в вопросе транзита газа через Украину.