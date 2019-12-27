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Стилист Зверев обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека

Стилист Сергей Зверев обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщил РБК официальный представитель шоумена. Интересы Зверева в ЕСПЧ представляет правозащитный центр «Мемориал», который и ранее помогал стилисту.

Адвокат «Мемориала» Михаил Бирюков подтвердил РБК, что отстаивает позицию шоумена в суде. «Ему было назначено определенное наказание в виде штрафа, решение вступило в законную силу, а сейчас это решение обжалуется в ЕСПЧ», — сказал он.

Штраф Зверев получил за одиночный пикет напротив Кремля. 3 марта стилист надел на голову корону и вышел на Красную площадь с плакатом «Против строительства завода на Байкале». Эта стройка началось в январе 2019 года и вызвала протесты местных жителей.

Через несколько дней после пикета Зверева вызвали в отделение полиции для составления протокола об административном правонарушении, а в апреле суд оштрафовал Зверева на 15 тыс. руб. по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

В мае стилист подал апелляцию на решение Тверского районного суда Москвы.

Теги: новости РБК, Байкал, пикет, штраф
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