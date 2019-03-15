Суд приостановил строительство вызвавшего протесты завода на Байкале

Сооружение предприятия по производству питьевой воды в Иркутской области приостановили до устранения выявленных нарушений. Их после выступления местных жителей нашли прокуратура и Росприроднадзор

Фото: Кирилл Шипицин / ТАСС

Строительство завода по производству питьевой воды в поселке Култук Слюдянского района Иркутской области приостановлено из-за выявленных нарушений. Такое решение принял суд, говорится в сообщении на официальном портале правительства региона. Соответствующий иск, как уточнили в пресс-службе, подала Западно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура.

Работы остановили с 15 марта до устранения нарушений, подчеркнули власти.

Строительство завода началось на Байкале в январе, его осуществляет компания «Аквасиб». Против появления такого объекта в регионе выступают местные жители. Реагируя на их обеспокоенность ситуацией, строящийся завод в марте проверили природоохранная прокуратура и Росприроднадзор.

На месте стройки они обнаружили следы розлива нефтепродуктов, а по периметру стройплощадки — отходы производства. Помимо этого предприятие возводят на уникальном болоте, где обитают краснокнижные птицы, отмечали в российском Совете по правам человека. «[Кроме того] выяснилось, что были нарушения и на этапе общественных слушаний по строительству завода, а также в ходе проведения государственной экологической экспертизы», — утверждали в прокуратуре, отмечая, что помимо прочего у компании «Аквасиб» не было разрешения на проведение земляных работ по снятию почвенного грунта для обустройства траншей под водоводы.