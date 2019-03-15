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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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Бизнес ,  
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Суд приостановил строительство вызвавшего протесты завода на Байкале
Сооружение предприятия по производству питьевой воды в Иркутской области приостановили до устранения выявленных нарушений. Их после выступления местных жителей нашли прокуратура и Росприроднадзор
Фото: Кирилл Шипицин / ТАСС

Строительство завода по производству питьевой воды в поселке Култук Слюдянского района Иркутской области приостановлено из-за выявленных нарушений. Такое решение принял суд, говорится в сообщении на официальном портале правительства региона. Соответствующий иск, как уточнили в пресс-службе, подала Западно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура.

Работы остановили с 15 марта до устранения нарушений, подчеркнули власти.

Строительство завода началось на Байкале в январе, его осуществляет компания «Аквасиб». Против появления такого объекта в регионе выступают местные жители. Реагируя на их обеспокоенность ситуацией, строящийся завод в марте проверили природоохранная прокуратура и Росприроднадзор.

Фотогалерея 
Как на Байкале строят вызвавший протесты завод

На месте стройки они обнаружили следы розлива нефтепродуктов, а по периметру стройплощадки — отходы производства. Помимо этого предприятие возводят на уникальном болоте, где обитают краснокнижные птицы, отмечали в российском Совете по правам человека. «[Кроме того] выяснилось, что были нарушения и на этапе общественных слушаний по строительству завода, а также в ходе проведения государственной экологической экспертизы», — утверждали в прокуратуре, отмечая, что помимо прочего у компании «Аквасиб» не было разрешения на проведение земляных работ по снятию почвенного грунта для обустройства траншей под водоводы.

Общество
Медведев пообещал проверить проект завода по розливу воды на Байкале

Таким образом, компания, как уверены в надзорном ведомстве, нарушила требования федеральных законов «Об охране окружающей среды» и «Об отходах производства и потребления».​

В марте ситуацию прокомментировал председатель правительства Дмитрий Медведев. По его словам, в последнее время ему часто поступали сообщения, касающиеся строящегося завода в Иркутской области. «Я пока не готов сказать, что он [завод] плохой или хороший. Но с учетом того, что люди выражают свою обеспокоенность, я обязательно дам поручение все проверить на предмет соответствия самым высоким экологическим стандартам», — заявил премьер.

После этого обращение на имя министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина с просьбой дать поручения подконтрольным ему ведомствам провести дополнительную проверку проектной документации завода подписал губернатор Иркутской области Сергей Левченко​.​

По данным агентства «РИА Новости», компания «Аквасиб» — частная, владелец 99% — гражданин Китая Цзюй Гофа (еще 1% компании, как указывало агентство, владеет его супруга Олеся Мульчак).

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Байкал, питьевая вода
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