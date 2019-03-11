Стилист Зверев сообщил о вызове в полицию после пикета на Красной площади

Стилист Зверев сообщил о вызове в полицию после пикета на Красной площади

Московская полиция вызвала стилиста Сергея Зверева в отделение для составления протокола об административном правонарушении за одиночный пикет на Красной площади. Фотографию повестки Зверев опубликовал в своем Instagram.

«Вам надлежит явиться 24 апреля к 11.00 в отдел полиции Китай-город УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве <...> для составления протокола об административном правонарушении по ст. 20.2 ч.5 КоАП, совершенном 3 марта 2019 года, по адресу: город Москва, Красная площадь, дом 3», — говорится в повестке.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Москве.

В указанной статье Кодекса об административных правонарушениях говорится о нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Она предусматривает наказание в виде штрафа в 20 тыс. руб. или 40 часов обязательных работ.

Пикет, о котором идет речь, Зверев устроил 3 марта. В тот день в своем Instagram он опубликовал фотографию, на которой видно, как он стоит на Красной площади с плакатом в руках, на котором написано: «Против строительства завода на Байкале».