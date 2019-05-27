Стилист Зверев обжаловал штраф за пикет в защиту Байкала

Стилист Сергей Зверев подал апелляцию на решение Тверского районного суда Москвы о штрафе в 15 тыс. руб. за его участие в одиночном пикете против строительства завода рядом с озером Байкал. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

«Жалоба была подана, назначена к рассмотрению на 28 июня», — заявила представитель суда.

Зверев организовал пикет напротив Кремля 3 марта. Он вышел в короне с плакатом, где было написано «Против строительства завода на Байкале». Через несколько дней ему пришла повестка в суд. Заседание состоялось 24 апреля, суд оштрафовал Зверева по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Защита просила прекратить дело и привлечь полицейского, составившего протокол об административном нарушении. Суд отклонил ходатайство.

Строительство завода на Байкале по производству питьевой воды началось в январе 2019 года. После протестов местных жителей в марте его приостановили.