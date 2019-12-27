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Общество ,  
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Театр «Современник» из-за смерти Галины Волчек изменил репертуар

Театр «Современник» изменил репертуар в связи со смертью народной артистки СССР и художественного руководителя театра Галины Волчек. Об этом сообщается на сайте театра.

30 декабря отменили спектакль «С наступающим». «Считаем, что играть веселую новогоднюю комедию в такой ситуации невозможно», — сообщили в театре.

Зрителей попросили сдать билеты в кассу до 8 января.

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При этом спектакли, которые значатся в афише театра 27, 28 и 29 декабря, состоятся. Это «Три товарища», «Пигмалион» и «Три сестры». В пресс-службе театра указали, что все три произведения в разные годы поставила Волчек, и все, что происходит на сцене, — «огромная часть ее души, ее невероятного таланта».

«В эти дни мы будем играть спектакли в честь Галины Волчек», — заявили в театре.

Галина Волчек умерла 26 декабря на 87-ом году жизни. За три дня до этого ее положили в больницу из-за проблем с легкими. Церемония прощания состоится 29 декабря в театре «Современник», похороны пройдут в тот же день.

Волчек стояла у истоков создания «Современника», а затем много лет была его художественным руководителем. В 1989 году ей было присвоено звание Народной артистки СССР, она также была полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

Теги: театр, «Современник», Галина Волчек
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