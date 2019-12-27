Театр «Современник» из-за смерти Галины Волчек изменил репертуар

Театр «Современник» изменил репертуар в связи со смертью народной артистки СССР и художественного руководителя театра Галины Волчек. Об этом сообщается на сайте театра.

30 декабря отменили спектакль «С наступающим». «Считаем, что играть веселую новогоднюю комедию в такой ситуации невозможно», — сообщили в театре.

Зрителей попросили сдать билеты в кассу до 8 января.

При этом спектакли, которые значатся в афише театра 27, 28 и 29 декабря, состоятся. Это «Три товарища», «Пигмалион» и «Три сестры». В пресс-службе театра указали, что все три произведения в разные годы поставила Волчек, и все, что происходит на сцене, — «огромная часть ее души, ее невероятного таланта».