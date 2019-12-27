СМИ сообщили о захоронении Волчек рядом с Захаровым

СМИ сообщили о захоронении Волчек рядом с Захаровым

Художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек на Новодевичьем кладбище похоронят рядом с могилой режиссера Марка Захарова. Об этом ТАСС сообщил источник в столичной мэрии. Информацию подтвердил источник «Интерфакса».

«Рядом также захоронены артисты Олег Табаков и Леонид Броневой», — отметил собеседник ТАСС. По его словам, могила Волчек будет находиться на участке № 5.

Галина Волчек умерла 26 декабря в возрасте 86 лет. За три дня до этого ее отправили в больницу из-за проблем с легкими. СМИ сообщали, что она впала в кому.

Церемония прощания пройдет 29 декабря в театре «Современник». В тот же день состоятся похороны.