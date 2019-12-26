В «Современнике» назвали дату и место похорон Галины Волчек

В «Современнике» назвали дату и место похорон Галины Волчек

Художественного руководителя московского театра «Современник» Галину Волчек похоронят 29 декабря. Прощание с ней состоится в этот же день в театре. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь «Современника» Елена Волкова.

В сообщении, опубликованном на сайте театра позднее, говорится, что похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.

Волчек умерла 26 декабря. Ранее ее госпитализировали в одну из московских клиник из-за проблем с легкими.

Волчек много лет была художественным руководителем «Современника», она также стояла у истоков его создания.