Reuters узнал о закупке планшетов Huawei с российским софтом

Россия и Китай ведут переговоры по установке отечественной мобильной операционной системы «Аврора» на планшеты фирмы Huawei, чтобы использовать их при проведении Всероссийской переписи населения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. Один из них рассказал, что этот вопрос президент Владимир Путин обсуждал с председателем КНР Си Цзиньпином во время его июньского визита в Россию.

Отмечается, что к 1 августа 2020 года «Аврору» планируют установить на 360 тыс. планшетов китайской компании. Один из собеседников агентства назвал это первым этапом внедрения российской ОС на устройствах Huawei. «Это в принципе неплохой способ апробировать эффективность, совместимость чужой ОС и чужого железа», — отметил он.

Другой собеседник сообщил, что китайская сторона проявила заинтересованность в проекте и показала несколько моделей планшетов, на которые можно установить российский софт. Представитель Huawei рассказала агентству, что компания ведет переговоры и с Минкомсвязи России, однако не раскрыла детали. В Минкомсвязи отказались от комментариев.

В пресс-службе «Ростелекома», владельца «Авроры» подтвердили, что проводятся трехсторонние переговоры с участием Минкомсвязи, но отказались сообщить детали, объяснив это договоренностью о конфиденциальности. Там добавили, что рассматриваются различные варианты сотрудничества, а поставщика планшетов выберут этой осенью в соответствии с «установленными закупочными процедурами».