Шойгу объявил 31 декабря выходным в Вооруженных силах России

Глава Минобороны Сергей Шойгу объявил 31 декабря выходным днем в Вооруженных силах России. Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра, рабочий день перенесли на субботу, 28 декабря. «С учетом того, что довольно напряженное окончание года, и нам необходим этот день для того, чтобы успешно завершить год», — отметил Шойгу.

Президент России Владимир Путин называл логичным сделать 31 декабря нерабочим днем. По его словам, этот вопрос нужно решать спокойно. Он также поприветствовал инициативу отдельных работодателей, которые делают предновогодний день выходным. За эту идею также выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Против высказался глава СПЧ Валерий Фадеев. По его словам, в советское время выходным было только 1 января, а теперь россияне отдыхают до 9 января.