Глава СПЧ выступил против выходного дня 31 декабря

Глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев выступил против того, чтобы 31 декабря был выходным днем, передает «РИА Новости».

«Я консерватор. Думаю, что работать надо больше», — сказал он.

Фадеев отметил, что в советское время выходным было только 1 января, «и ничего, работали», а теперь россияне отдыхают до 9 января.

По его словам, увеличивать количество выходных в стране неправильно. Глава СПЧ заявил, что Россия должна двигаться в сторону экономического роста и увеличения доходов, а не каникул.