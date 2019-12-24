Матвиенко выступила за объявление выходным 31 декабря в следующем году

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила за то, чтобы сделать 31 декабря выходным днем в следующем году на законодательном уровне, передает корреспондент РБК.

«Я думаю, что надо на законодательном уровне принять такое решение, сделать уже на следующий год — мы не успевали сейчас — 31 декабря выходным днем», — сказала она.

При этом, по ее словам, общее число выходных дней увеличиться не должно.

Матвиенко также рассказала, что у нее в семье есть традиция: в предновогодние каникулы приезжают ее сын, невестка и внучка и они вместе идут в Большой театр на «Щелкунчика». «Что касается праздников — конечно в Петербурге, с родными. Все то же, что и у вас, поверьте, — студень, все, что положено», — добавила она. Спикер Совфеда добавила, что после Нового года она на пять дней поедет на отдых по России.