В Москве перекроют ряд улиц на Рождество

В Москве движение перекроют на ряде улиц 6-го и 7 января, следует из данных сайта «Московский транспорт».

Соймоновский проезд, улицу Волхонку от Соймоновского проезда до улицы Ленивка перекроют с 18:00 6 января до 04:00 7 января. В пресс-службе ЦОДД «РИА Новости» рассказали, что при этом сохранится движение общественного транспорта.

Однако с 20:00 до 04:00 7 января эти участки будут закрыты для всех видов транспорта. В ЦОДД отметили, что с 06:00 6 января до 21:00 7 января полностью перекроют Елоховский проезд. По данным центра, ограничения движения связаны с проведением рождественских служб.

Ранее в декабре ЦОДД предупредил 192 тыс. водителей об изменении дорожного движения в новогодние праздники. Центр разослал СМС-сообщения.