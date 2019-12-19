Особый режим доступа в центр Москвы введут на новогодние каникулы

Власти Москвы приняли решение ввести в центре города особый режим доступа граждан к местам проведения праздничных мероприятий. Он будет действовать с 31 декабря по 5 января включительно, сообщает пресс-служба столичной мэрии.
Особый режим будет введен в границах улиц Тверская, Моховая, Охотный Ряд, Манежная площадь, Театральный проезд, площадь Революции, Красная площадь, где будет сформировано единое пешеходное пространство для проведения мероприятий, приуроченных к празднованию Нового года. Вход в это пространство будет осуществляться только через контрольно-пропускные пункты с обязательным досмотром.
КПП будут расположены:
- на улице Тверская со стороны Пушкинской площади;
- на улице Моховая со стороны ул. Большая Никитская;
- на улице Большая Дмитровка, у выхода из метро «Театральная»;
- на пересечении Театрального проезда с улицей Рождественка;
- на улице Никольская;
- на улице Ильинка;
- на улице Москворецкая возле храма Василия Блаженного.
К местам празднования не будут допускаться лица в состоянии опьянения, а также граждане с оружием или предметами, которые могут быть использованы в качестве такого. Помимо этого будет запрещен пронос любых напитков и пиротехнических изделий.