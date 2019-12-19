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Особый режим доступа в центр Москвы введут на новогодние каникулы
Он будет действовать с 31 декабря по 5 января в границах единого пространства, где пройдут праздничные мероприятия. Граждане будут подвергаться процедуре обязательного досмотра и не смогут проносить напитки и пиротехнику
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Власти Москвы приняли решение ввести в центре города особый режим доступа граждан к местам проведения праздничных мероприятий. Он будет действовать с 31 декабря по 5 января включительно, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Особый режим будет введен в границах улиц Тверская, Моховая, Охотный Ряд, Манежная площадь, Театральный проезд, площадь Революции, Красная площадь, где будет сформировано единое пешеходное пространство для проведения мероприятий, приуроченных к празднованию Нового года. Вход в это пространство будет осуществляться только через контрольно-пропускные пункты с обязательным досмотром.

КПП будут расположены:

  • на улице Тверская со стороны Пушкинской площади;
  • на улице Моховая со стороны ул. Большая Никитская;
  • на улице Большая Дмитровка, у выхода из метро «Театральная»;
  • на пересечении Театрального проезда с улицей Рождественка;
  • на улице Никольская;
  • на улице Ильинка;
  • на улице Москворецкая возле храма Василия Блаженного.

К местам празднования не будут допускаться лица в состоянии опьянения, а также граждане с оружием или предметами, которые могут быть использованы в качестве такого. Помимо этого будет запрещен пронос любых напитков и пиротехнических изделий.

«В местах проведения праздничных мероприятий предусмотрено перемещение припаркованного автотранспорта с привлечением автомашин-эвакуаторов», — говорится в сообщении.

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В обеспечении общественного порядка в период с 31 декабря по 8 января 2020 года будут задействованы более 40 тыс. человек. В новогоднюю ночь в центре Москвы к работе по обеспечению безопасности отдыхающих будут привлечены более 11 тыс. человек. «В том числе 3,3 тыс. сотрудников полиции и 3,4 тыс. сотрудников Росгвардии, а также 2,5 тыс. народных дружинников и 2 тыс. работников частных охранных организаций», — сообщили в мэрии.

Ежедневно перед проведение мероприятий все площадки празднований будут обследованы с привлечением инспекторов-кинологов со служебными собаками. В частности, 31 декабря на территории города будут задействованы 75 кинологов с собаками. Будет использовано около 200 арочных и 500 ручных металлодетекторов и около 10 тыс. металлических барьеров для зонирования территории.

Автор: Михаил Юшков
Теги: центр Москвы, особый режим
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