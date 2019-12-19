Особый режим доступа в центр Москвы введут на новогодние каникулы

Он будет действовать с 31 декабря по 5 января в границах единого пространства, где пройдут праздничные мероприятия. Граждане будут подвергаться процедуре обязательного досмотра и не смогут проносить напитки и пиротехнику

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Власти Москвы приняли решение ввести в центре города особый режим доступа граждан к местам проведения праздничных мероприятий. Он будет действовать с 31 декабря по 5 января включительно, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Особый режим будет введен в границах улиц Тверская, Моховая, Охотный Ряд, Манежная площадь, Театральный проезд, площадь Революции, Красная площадь, где будет сформировано единое пешеходное пространство для проведения мероприятий, приуроченных к празднованию Нового года. Вход в это пространство будет осуществляться только через контрольно-пропускные пункты с обязательным досмотром.

КПП будут расположены:

на улице Тверская со стороны Пушкинской площади;

на улице Моховая со стороны ул. Большая Никитская;

на улице Большая Дмитровка, у выхода из метро «Театральная»;

на пересечении Театрального проезда с улицей Рождественка;

на улице Никольская;

на улице Ильинка;

на улице Москворецкая возле храма Василия Блаженного.

К местам празднования не будут допускаться лица в состоянии опьянения, а также граждане с оружием или предметами, которые могут быть использованы в качестве такого. Помимо этого будет запрещен пронос любых напитков и пиротехнических изделий.