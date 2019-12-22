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ЦОДД предупредил водителей об изменении движения в новогодние праздники

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил водителей об изменении дорожного движения в Москве в новогодние праздники. Об этом сообщается в аккаунте центра в Twitter.

ЦОДД разослал водителям 192 тыс. СМС-сообщений. «Ознакомьтесь с маршрутом заранее», — посоветовали в центре.

Помимо этого информация об ограничениях и перекрытиях движения есть на дорожных табло и на сайте «Московского транспорта», а также появится в навигационных системах.

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Согласно данным на сайте столичного транспорта, изменения дорожного движения пройдут с 25 декабря по 6 января.

В середине декабря в мэрии Москвы сообщили, что в центре столицы введут особый режим доступа к местам, где проведут новогодние мероприятия. По данным властей, он будет действовать на улицах Охотный Ряд, Тверская и Моховая, на Красной и Манежной площадях, в границах Театрального проезда и площади Революции. В этих местах установят контрольно-пропускные пункты, где будет проходить обязательный досмотр.

Теги: Москва, ЦОДД, Новый год
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