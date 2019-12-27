Число жертв крушения самолета в Алма-Ате выросло до 14

Самолет Fokker-100 упал в жилой сектор во время взлета. На его борту находились 100 человек

Фото: пресс-служба КЧС МВД РК

По последним данным, число погибших при крушении самолета Fokker-100 в Алма-Ате достигло 14. Об этом сообщает Tengrinews со ссылкой на пресс-службу Комитета по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

Опознаны семь погибших, портал публикует их имена. Ранее в российском генконсульстве в Алма-Ате сообщили, что, по предварительным данным, российских граждан среди жертв катастрофы нет.

Всего на борту самолета было 95 пассажиров и пять членов экипажа.

Среди жертв крушения — председатель совета генералов Казахстана генерал-майор юстиции, заслуженный работник МВД СССР Рустем Кайдаров.

В числе погибших и пострадавших есть дети. Zakon.kz пишет, что в Центр детской неотложной медицинской помощи доставили восемь пострадавших детей. Еще 22 пациента доставлены в другие больницы. В работах на месте крушения участвуют 976 человек и 70 единиц техники, помощь пострадавшим оказывают 33 бригады скорой помощи.