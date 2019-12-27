Депутат партии Порошенко нашел «позитив» в строительстве Крымского моста

Строительство Крымского моста «приблизило» Кубань к Украине, заявил на своем YouTube-канале депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

«Позитивное [от появления моста] в том, что [президент России Владимир] Путин построил нам мост, по которому Кубань будет ближе», — сказал он. Гончаренко также назвал создание моста «невероятным распилом», который нужно вносить в «книгу рекордов».

Депутат высказал такое мнение на фоне запуска железнодорожного сообщения по Крымскому мосту, которое в конце декабря открыл Путин. Первый пассажирский поезд, прошедший по мосту, прибыл из Санкт-Петербурга на вокзал Севастополя утром 25 декабря. Автомобильное движение по мосту открыли в мае 2018 года.

Гончаренко, который до событий Евромайдана 2014 года входил в «Партию регионов» экс-президента Виктора Януковича, регулярно выступает «за возвращение в культурное и социальное поле украинских этнических территорий», в первую очередь Кубани. В октябре 2019 года депутат возглавил межфракционное объединение в Раде, которое поддерживает эту идею.