В Раде создали объединение по «возвращению» Кубани

Речь идет о межфракционном объединении, которое будет возвращать в культурное поле и социальное поле украинские этнические территории. Начать решили с Кубани

Тринадцать депутатов Верховной рады создали межфракционное объединение под названием «Кубань». Новому объединению предстоит заниматься возвращением в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев. Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат Алексей Гончаренко, который избран руководителем объединения.

«В первую очередь займемся Кубанью. Но и другие регионы, в которых проживают компактно украинцы тоже будут находится под нашим пристальным вниманием », — написал Гончаренко.

Депутат также опубликовал копию обращения спикеру Рады Дмитрию Разумкову, в котором просит его объявить на пленарном заседании о создании своего объединения.

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