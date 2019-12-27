В аэропорту Шереметьево пассажирский SSJ100 выкатился на грунт

Пассажирский лайнер выкатился на грунт в московском аэропорту Шереметьево. Об этом РБК сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«Выкатывание за пределы ВПП [взлетно-посадочной полосы] не было. Событие было в пределах перрона. Это не ВПП. При рулении ВС [воздушного судна] выкатывание на грунт», — сказали в пресс-службе аэропорта, добавив, что воздушная гавань работает в штатном режиме. Там добавили, что пострадавших нет.

В пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот» РБК подтвердили, что самолет выкатился на грунт во время движения по рулежной дорожке. Он должен был выполнить рейс 1602 Москва — Самара. Согласно табло на сайте аэропорта Шереметьево в инцидент попал самолет Sukhoi Superjet 100.

«Самолет не летел. Это даже не взлетно-посадочная полоса [была]», — отметили в авиакомпании.