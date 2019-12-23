В Кирове произошел инцидент после посадки прибывшего из Москвы самолета

В Кирове произошел инцидент после посадки прибывшего из Москвы самолета

В аэропорту Кирова после посадки самолета авиакомпании «Победа», выполнявшего рейс DP277 из Москвы, произошло скольжение воздушного судна в сторону обочины без выкатывания за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«После посадки в аэропорту Кирова на развороте в торце взлетно-посадочной полосы на 180 градусов из-за обледенения покрытия полосы произошло скольжение воздушного судна в сторону укрепленной обочины без выкатывания», — уточнил представитель «Победы».

В авиакомпании добавили, что для предотвращения выкатывания командир предпринял все необходимые меры, в том числе применение реверса. Всех пассажиров рейса на автобусах доставили в терминал, в настоящее время ведутся работы по по буксировке самолета к месту стоянки.

«Планируются вынужденные корректировки в расписании «Победы» на 23 декабря 2019 года», — предупредили в пресс-службе авиакомпании, добавив, что в столичном аэропорту Внуково готовится к вылету в Киров резервное воздушное судно для выполнения рейса DP278 Киров — Москва.