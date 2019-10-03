На Чукотке SSJ100 выкатился за пределы посадочной полосы

На Чукотке SSJ100 выкатился за пределы посадочной полосы

Самолет «Якутавиа» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Певек на Чукотке, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Произошел выезд за пределы взлетно-посадочной полосы, примерно на 5 метров. У самолета внешних повреждений нет. Пассажиры вышли обычным путем, пострадавших нет», — сказал представитель главка.

По его словам, по предварительным данным, на борту самолета находились пять членов экипажа и 72 пассажира.

Как уточняет «РИА Новости», речь идет о лайнере Sukhoi Superjet 100. Всего в состав воздушного флота «Якутавиа» входят два таких самолета.