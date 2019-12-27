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Число пострадавших при крушении самолета в Казахстане достигло 35

Число пострадавших при падении самолета авиакомпании Bek Air в Казахстане увеличилось до 35 человек. Об этом сообщается на странице компании в Facebook. Ранее сообщалось о девяти раненых.

Пять человек в крайне тяжелом состоянии доставили в Алматинскую многопрофильную клиническую больницу. В Центр детской неотложной медицинской помощи госпитализировали восемь детей. Они находятся в сознании.

Помимо этого еще пять взрослых доставили в больницу скорой неотложной помощи Алма-Аты, и 17 — в городскую клиническую больницу № 4.

Материал дополняется.

Теги: Казахстан, самолет, крушение
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