Число погибших при падении самолета в Казахстане возросло до 9 человек

Число погибших при падении самолета в Казахстане возросло до 9 человек

При падении пассажирского самолета авиакомпании Bek Air в Казахстане погибли девять человек, еще девять пострадали, сообщает zakon.kz со ссылкой на официального представителя Комитета по ЧС МВД.

В ведомстве уточнили, что среди девяти пострадавших есть шестеро детей. Ранее сообщалось о семи погибших.

Самолет авиакомпании Bek Air врезался в двухэтажное бетонное здание после взлета из аэропорта Алма-Аты. На борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. Спасатели проводят эвакуацию.

По предварительным данным, россиян на борту упавшего самолета не было, сообщили в генконсульстве России в Алма-Ате. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что виновные в катастрофе будут наказаны в соответствии с законом. Он выразил соболезнования родным и близким погибших и отметил, что пострадавшим окажут помощь.