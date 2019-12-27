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Число погибших при падении самолета в Казахстане возросло до 9 человек

При падении пассажирского самолета авиакомпании Bek Air в Казахстане погибли девять человек, еще девять пострадали, сообщает zakon.kz со ссылкой на официального представителя Комитета по ЧС МВД.

В ведомстве уточнили, что среди девяти пострадавших есть шестеро детей. Ранее сообщалось о семи погибших.

Самолет авиакомпании Bek Air врезался в двухэтажное бетонное здание после взлета из аэропорта Алма-Аты. На борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. Спасатели проводят эвакуацию.

Дипломаты сообщили об отсутствии россиян на борту упавшего самолета
Общество

По предварительным данным, россиян на борту упавшего самолета не было, сообщили в генконсульстве России в Алма-Ате. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что виновные в катастрофе будут наказаны в соответствии с законом. Он выразил соболезнования родным и близким погибших и отметил, что пострадавшим окажут помощь.

Теги: самолет, Казахстан, крушение
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