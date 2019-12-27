Матвиенко отметила яркое мастерство и режиссерский талант Волчек

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила заслуги народной артистки СССР и художественного руководителя театра «Современник» в сохранении лучших традиций театра и назвала ее ярким мастером. Об этом со ссылкой на телеграмму Матвиенко сообщает ТАСС.



Матвиенко сообщила, что была лично знакома с Волчек и будет «с огромной теплотой» вспоминать встречи и беседы с ней. «Для меня она навсегда останется живой, искренней, мудрой», — написала Матвиенко. Она отметила, что Волчек обладала высокой внутренней культурой и щедро делилась с окружающими «не только своими прекрасными профессиональными качествами, но и богатством души, эстетическими и нравственными ориентирами». По словам спикера Совфеда, Волчек навсегда останется в памяти россиян.

Галина Волчек умерла на 87-м году жизни 26 декабря. За несколько дней до этого ее госпитализировали из-за проблем с сердцем и легкими. В «Современнике» сообщили, что артистку похоронят на Новодевичьем кладбище 29 декабря. Перед этим состоится прощание с ней в театре.