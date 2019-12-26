Путин выразил соболезнования родным и близким Волчек

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Галины Волчек, художественного руководителя театра «Современник», скончавшейся 26 декабря, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Президент Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким Галины Волчек в связи с ее кончиной», — сказал он.

Путин хорошо знал Волчек, они неоднократно встречались, глава государства всегда восхищался ее талантом, добавил Песков.

Волчек было 87 лет, 23 декабря ее госпитализировали после жалоб на боли в груди. Спустя три дня она скончалась. Церемония прощания и похороны пройдут 29 декабря.