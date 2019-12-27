Володин отметил вклад Волчек в сохранение традиций отечественного театра

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек, отметив, что ее игра и поставки вошли в историю искусств, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Галина Борисовна была талантливым режиссером и замечательным педагогом. Она пользовалась заслуженным авторитетом не только в нашей стране, но и за рубежом», — сказал он.

Волчек внесла значительный вклад в сохранение традиций отечественного театра, добавил председатель Госдумы.

Волчек умерла 26 декабря, худруку «Современника» было 86 лет. За три дня до этого ее госпитализировали из-за проблем с легкими. Волчек похоронят 29 декабря на Новодевичьем кладбище.