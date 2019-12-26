Мединский выразил соболезнования в связи со смертью Волчек

Министр культуры Владимир Мединский назвал смерть народной артистки СССР и художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек невосполнимой утратой для культуры. Его слова приводит пресс-служба министерства.

«Наделенная огромным, неординарным талантом, она прожила яркую и насыщенную жизнь, всецело посвятив ее сцене», — отметил Мединский. По его словам, Волчек была мастером, блестяще владеющим тонкостями мастерства и хранящим традиции русской классической школы. При этом она постоянно была в поиске новых форм, подчеркнул он.

Волчек умерла 26 декабря в возрасте 87 лет. 23 декабря артистку госпитализировали, она жаловалась на боли в груди. 26 декабря Telegram-канал Mash сообщил, что из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности у Волчек начались осложнения на сердце и почках.