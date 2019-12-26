Масляков назвал большим горем смерть Галины Волчек

Президент Международного союза Клуба веселых и находчивых (КВН) и ведущий одноименной программы Александр Масляков в беседе с РБК прокомментировал смерть народной артистки СССР и художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек.

«Это большое несчастье и большое горе для всех, кто знал Галину Борисовну. Нам с женой посчастливилось называть ее любимой подругой. Мы знакомы и в дружеских отношениях находились довольно давно. Если говорить о наших телевизионных встречах, то я помню, как Галина Борисовна приходила в жюри передачи «А ну-ка, девушки». Она часто бывала и гостем, и членом жюри программы «КВН». И часто, если была возможность, она смотрела эфир и обязательно звонила — говорила в основном хорошие слова», — сказал Масляков.

Он также назвал Волчек большой актрисой, большим режиссером и «очень небезразличным человеком». По словам Маслякова, у Волчек был дар общения и дружбы с людьми.

Галина Волчек умерла 26 декабря на 87-м году жизни спустя неделю после своего дня рождения: 19 декабря ей исполнилось 86 лет.

Состояние здоровья народной артистки СССР ухудшилось вечером, 23 декабря. В тот день Волчек пожаловалась врачам на боли в груди, после чего медики приняли решение о ее госпитализации, писали СМИ. Информацию о госпитализации подтвердили в «Современнике». Врачи назвали ситуацию стабильной.

26 декабря Telegram-канал Mash сообщил, что у Волчек начались осложнения на сердце и почках из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности. В театре эти данные не подтверждали.