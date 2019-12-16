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В Подмосковье обнаружили тело мужчины без головы и кистей рук

Недалеко от деревни Шорново в Московской области, на берегу реки Руза, обнаружили тело мужчины без головы и кистей рук. Об этом сообщается на сайте Главного управления Следственного комитета по региону.

По данным СК, тело было обнаружено 13 декабря, давность наступления смерти на тот момент составляла около пяти суток. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Сейчас устанавливается личность убитого, назначена судебно-медицинская экспертиза, а также выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее, 10 декабря, на северо-востоке Московской области в поле рядом с автобусной остановкой в деревне Никифорово обнаружили обезглавленное тело мужчины. Согласно информации СК, убитый — москвич в возрасте 37 лет. По предварительным данным, он пошел в лес, чтобы фотографировать животных. По факту случившегося следователи возбудили дело по статье «убийство».

Теги: Подмосковье, убийство
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