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Водолазы нашли останки неизвестного при поисках останков убитой студентки
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В ходе поисков останков тела студентки Санкт-Петербургского государственного университета СПбГУ, в убийстве которой подозревается преподаватель этого учебного заведения Олег Соколов, водолазы нашли в реке Мойке останки другого неизвестного человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Поисково-спасательную службу Санкт-Петербурга».

«Нашли другие останки, но это не та девушка, которую искали», — заявили в организации. Там отметили, что водолазы продолжат поиски в воскресенье, 10 ноября.

Источник ТАСС в следственных органах сообщил, что в реке найден скелет неизвестного человека. «Решается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела», — отметил он, уточнив, что возбуждение второго дела решается не в отношении преподавателя вуза, а по факту обнаружения останков неизвестного.

Материал дополняется

Автор: Михаил Юшков
Теги: останки, СПбГУ
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