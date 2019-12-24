Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 декабря
USD ЦБ: 62,17 (-0,08) Quote, 12:44
Курс евро на 25 декабря
EUR ЦБ: 68,91 (-0,09) Quote, 12:44
Суп из бешеного петуха: уловки жителей Восточной Азии на переговорах Pro, 14:38 В подъезде дома в подмосковных Мытищах нашли новорожденного ребенка Общество, 14:38 Путин оценил оснащение ядерной триады России новейшим оружием в 82% Политика, 14:34 Обвиняемого в угрозах судье Мосгорсуда оштрафовали на 110 тыс. руб. Общество, 14:34 5 причин посетить архипелаг Лангкави Стиль, 14:30 В центре Москвы обнаружили тело женщины с пакетом на голове Общество, 14:24 Юй Мань — о российской истории бренда Xiaomi РБК и Xiaomi, 14:19 Россияне чаще всего теряли багаж на внутренних рейсах или транзите в ЕС Общество, 14:16 Курс доллара впервые за полтора года упал ниже 62 руб. Финансы, 14:16 Матвиенко предложила давать квартиры многодетным семьям бесплатно Экономика, 14:07 Кадыров заявил об ультиматуме тренерам при финансировании «Ахмата» Спорт, 14:04 В Новый год проезд на московском транспорте будет бесплатным Общество, 14:01 «Умный» и активный: каким должен быть офис будущего Pro, 14:01  Власти Москвы отказались от 72-этажного небоскреба в программе реновации Общество, 13:58
Общество ,  
0 
В центре Москвы обнаружили тело женщины с пакетом на голове

В Басманном районе Москвы обнаружили тело женщины с пакетом на голове. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по региону.

По данным следствия, 24 декабря возле жилых домов в Басманном районе обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти. Уточняется, что на голове убитой был пакет, а ее руки и ноги были связаны. Следователи также установили, что женщина систематически злоупотребляла алкоголем.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В качестве подозреваемого следователи задержали брата женщины.

В декабре недалеко от деревни Шорново в Московской области обнаружили тело мужчины без головы и кистей рук. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство». Позднее по подозрению в совершении преступления задержали двоих москвичей 1966 и 1980 годов рождения. Погибшим оказался частный ювелир.

 

Теги: Москва, тело, убийство
Материалы по теме
В Московской области обнаружили обезглавленное тело мужчины
Общество
В Подмосковье обнаружили тело мужчины без головы и кистей рук
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter