В центре Москвы обнаружили тело женщины с пакетом на голове

В центре Москвы обнаружили тело женщины с пакетом на голове

В Басманном районе Москвы обнаружили тело женщины с пакетом на голове. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по региону.

По данным следствия, 24 декабря возле жилых домов в Басманном районе обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти. Уточняется, что на голове убитой был пакет, а ее руки и ноги были связаны. Следователи также установили, что женщина систематически злоупотребляла алкоголем.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В качестве подозреваемого следователи задержали брата женщины.

В декабре недалеко от деревни Шорново в Московской области обнаружили тело мужчины без головы и кистей рук. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство». Позднее по подозрению в совершении преступления задержали двоих москвичей 1966 и 1980 годов рождения. Погибшим оказался частный ювелир.



