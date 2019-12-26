Появилось видео с места покушения на главу района в Воронежской области

Появилось видео с места покушения на главу района в Воронежской области

«Вести Воронеж» опубликовали видео с места взрыва автомобиля главы Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.

На кадрах показан черный кроссовер Kia чиновника с открытыми дверями, территория вокруг него ограждена предупреждающими лентами. Серьезных повреждений не видно.

В кадр попал также микроавтобус Следственного комитета и сотрудники правоохранительных органов.

Взрыв машины Фролова произошел утром 26 декабря. По данным местных СМИ, припаркованная у дома чиновника служебная машина взорвалась в момент, когда тот открывал ее дверь. После инцидента Фролов был доставлен в больницу.