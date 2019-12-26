Навальный сообщил об отсутствии задержанных в ФБК после визита силовиков

Навальный сообщил об отсутствии задержанных в ФБК после визита силовиков

Следственные действия в офисе Фонда борьбы с коррупцией связаны с фильмом «Он вам не Димон». Навальный и ФБК отказываются удалять его, хотя этого требует суд

После того как силовики выломали дверь в офисе Фонда борьбы с коррупцией, из помещения изъяли технику, но задержаний не проводили, сообщил в своем Twitter основатель фонда Алексей Навальный.

«Последние новости: задержанных нет. Меня просто силой выволокли из офиса (зачем-то)», — написал он.

Навальный уточнил, что причиной следственных действий стало уголовное дело против директора ФБК Ивана Жданова из-за отказа удалить из YouTube фильм с антикоррупционным расследованием «Он вам не Димон». «За это против директора ФБК Ивана Жданова возбудили уголовное дело и в рамках этого дела — обыск», — объяснил оппозиционер. Навальный подтвердил, что удалять фильм фонд не намерен.

Леонид Волков, менеджер проектов ФБК сообщил, что у сотрудников фонда изъяли ноутбуки, но оставили мобильные телефоны. Он отметил, что эти ноутбуки были куплены после того, как следователи изъяли технику в рамках других обысков этим летом.