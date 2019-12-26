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Навальный сообщил об отсутствии задержанных в ФБК после визита силовиков
Следственные действия в офисе Фонда борьбы с коррупцией связаны с фильмом «Он вам не Димон». Навальный и ФБК отказываются удалять его, хотя этого требует суд

После того как силовики выломали дверь в офисе Фонда борьбы с коррупцией, из помещения изъяли технику, но задержаний не проводили, сообщил в своем Twitter основатель фонда Алексей Навальный.

«Последние новости: задержанных нет. Меня просто силой выволокли из офиса (зачем-то)», — написал он.

Навальный уточнил, что причиной следственных действий стало уголовное дело против директора ФБК Ивана Жданова из-за отказа удалить из YouTube фильм с антикоррупционным расследованием «Он вам не Димон». «За это против директора ФБК Ивана Жданова возбудили уголовное дело и в рамках этого дела — обыск», — объяснил оппозиционер. Навальный подтвердил, что удалять фильм фонд не намерен.

Леонид Волков, менеджер проектов ФБК сообщил, что у сотрудников фонда изъяли ноутбуки, но оставили мобильные телефоны. Он отметил, что эти ноутбуки были куплены после того, как следователи изъяли технику в рамках других обысков этим летом.

В ФБК заявили о задержании Навального
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Следственные действия в офисе ФБК проводят сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Дверь помещения им пришлось выламывать с помощью болгарки.

В ФССП подтвердили, что следственные действия проводили приставы. «Управлением ФССП России по Москве в рамках расследования уголовного дела проводятся следственные действия в Фонде борьбы с коррупцией. При проведении следственных действий задержания не осуществлялись», — сообщили РБК в пресс-службе ФССП.

Фильм-расследование «Он вам не Димон» ФБК опубликовал в марте 2017 года, он собрал более 32 млн просмотров. В фильме Навальный обвинял премьер-министра Дмитрия Медведева и миллиардера Алишера Усманова в организации коррупционной схемы. Усманов подал иск о клевете в отношении оппозиционера, и суд обязал опровергнуть сведения и удалить фильм. После этого ролик пропал с сайта ФБК, а на странице где он был, появилось опровержение в виде опубликованного целиком судебного постановления.

В феврале 2019 года МВД возбудило уголовное дело против экс-директора фонда Романа Рубанова из-за отказа удалить ролик с YouTube. 15 марта в офис ФБК пришли судебные приставы, потребовав удалить фильм. В августе против действующего директора фонда Ивана Жданова также возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 315 УК РФ (злостное неисполнение решения суда руководителем коммерческой или иной организации).

Авторы: Георгий Тадтаев, Алена Прохоренко
Теги: Алексей Навальный, ФБК, обыск
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