МВД объявило в розыск бывшего директора фонда Навального

Бывший директор Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального объявлен в розыск в связи с уголовным расследованием. С чем именно связано это расследование и в каком статусе находится Роман Рубанов, не сообщается

Роман Рубанов (Фото: rrubanov / Twitter)

МВД Росии объявило в розыск бывшего директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Романа Рубанова. Об этом свидетельствует база розыска министерства.

Согласно данным базы, Рубанов разыскивается по статье Уголовного кодекса. О какой именно статье идет речь и с чем связано объявление в розыск, не уточняется.

Год назад, 20 февраля, Рубанов был задержан в аэропорту «Шереметьево». В отношении него составили протокол об административном правонарушении и отправили под арест на 10 суток за организацию несанкционированной акции. Незадолго до этого Фонду борьбы с коррупцией был назначен штраф в 160 тыс. руб. за отказ удалить фрагменты видео ФБК, где упоминается бизнесмен Алишер Усманов и говорится о его якобы причастности к коррупции. Рубанову также был назначен штраф в сумме 18 тыс. руб.

На сайте ФБК директором фонда указан Иван Жданов, Роман Рубанов в команде проекта не значится. Однако в своем аккаунте в Twitter он по-прежнему представляет себя как директора ФБК.

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