Адвокат заявил о деле против директора ФБК из-за ролика «Он вам не Димон»

Адвокат заявил о деле против директора ФБК из-за ролика «Он вам не Димон»

В отношении директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова возбудили уголовное дело за неисполнение решения суда. Об этом ТАСС сообщил адвокат Владимир Воронин, представляющий интересы Жданова.

По его словам, дело возбуждено по ч. 2 ст. 315 УК РФ (злостное неисполнение решения суда руководителем коммерческой или иной организации). Речь идет о ролике «Он вам не Димон», который Жданов якобы не удалил из интернета, таким образом, не исполнив решение суда.

Адвокат отметил, что делом в отношении Жданова занимается отдел дознания управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Москве.

РБК направил запрос в пресс-службу УФССП по Москве.

В середине марта Иван Жданов сообщил РБК, что в московский офис Фонда борьбы с коррупцией пришли судебные приставы с требованием удалить ролик «Он вам не Димон». «Это связано с возбуждением уголовного дела в отношении предыдущего директора ФБК Романа Рубанова», — сказал он.