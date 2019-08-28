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Baidu $181 (+73,64%) прогноз Bank of America к 31.07.20 Купить
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Адвокат заявил о деле против директора ФБК из-за ролика «Он вам не Димон»

В отношении директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова возбудили уголовное дело за неисполнение решения суда. Об этом ТАСС сообщил адвокат Владимир Воронин, представляющий интересы Жданова.

По его словам, дело возбуждено по ч. 2 ст. 315 УК РФ (злостное неисполнение решения суда руководителем коммерческой или иной организации). Речь идет о ролике «Он вам не Димон», который Жданов якобы не удалил из интернета, таким образом, не исполнив решение суда.

Адвокат отметил, что делом в отношении Жданова занимается отдел дознания управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Москве.

РБК направил запрос в пресс-службу УФССП по Москве.

В середине марта Иван Жданов сообщил РБК, что в московский офис Фонда борьбы с коррупцией пришли судебные приставы с требованием удалить ролик «Он вам не Димон». «Это связано с возбуждением уголовного дела в отношении предыдущего директора ФБК Романа Рубанова», — сказал он.

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В феврале Рубанов был объявлен в розыск в связи с уголовным расследованием. Тогда Жданов рассказал РБК, что против экс-главы ФБК было возбуждено дело по ст. 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта) в связи с тем, что от фонда требуют удалить фильм «Он вам не Димон».

В фильме «Он вам не Димон» основатель ФБК Алексей Навальный, в частности, рассказал, что предприниматель Алишер Усманов передал свою усадьбу на Рублевке за 5 млрд руб. в качестве пожертвования фонду, который, как утверждают в ФБК, контролируется окружением премьер-министра страны Дмитрия Медведева.

Усманов подал иск к ФБК и Навальному в апреле 2017 года, потребовав удалить фильм «Он вам не Димон» и опровергнуть содержащиеся в нем сведения. В мае того же года суд удовлетворил иск Усманова и обязал Навального удалить из Сети ролик, а также опубликовать опровержение. Оппозиционер подал апелляцию на решение суда. 11 августа Мосгорсуд отклонил апелляцию, но вместо полного удаления фильма потребовал вырезать лишь фрагменты. В октябре 2017 года ФБК сообщил, что разместил опровержения и удалил материалы, где содержатся порочащие Усманова сведения.

Теги: ФБК, Иван Жданов, «Он вам не Димон»
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