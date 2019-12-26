Обвиняемый в насилии над дочерью отец из Ленобласти частично признал вину

Обвиняемый в насилии над дочерью отец из Ленобласти частично признал вину

Следователи в Ленинградской области предъявили обвинение многодетному отцу Андрею Бовту, задержанному по подозрению в изнасиловании дочери и хранении оружия, сообщили РБК в следственном управлении СК России по Ленобласти.

В СК подтвердили, что ему предъявлено обвинение в совершении четырех преступлений. «Свою вину в совершении инкриминируемых деяний признает частично. В части сексуального насилия не признает», — заявили в ведомстве.

16 декабря в частном доме под Гатчиной силовики обнаружили склад оружия. В доме проживала многодетная семья с восьмью детьми.

Позже главу семейства Андрея Бовта задержали по подозрению в сексуальном насилии над одной из дочерей. Следственный комитет завел против него уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК (изнасилование малолетней), а также дело по факту незаконного оборота оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 и ч. 1 ст. 222.1 УК).