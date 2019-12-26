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Российская военная полиция заняла оставленный американцами пункт в Сирии

Российская военная полиция заняла опорный пункт в Сирии, оставленный американскими военнослужащими. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на офицера военной полиции Армана Мамбетова.

Пункт располагается в поселке Телль-Самин на перекрестке дорог, которые связывают город Ракку с центром и севером Сирии. База находится на территории бывшей школы.

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По словам офицера, со среды, 26 декабря, военные полицейские начнут патрулирование и будут обеспечивать безопасность мирных жителей в этом районе.

В конце ноября военная полиция России включила в зону патрулирования в Сирии оставленную американцами базу «Сиррин». В середине месяца российские военнослужащие взяли под охрану аэродром в городе Кобани, где ранее располагалась американская военная база.

В середине декабря агентство Anadolu со ссылкой на источник сообщило, что военные США, покинувшие Сирию после начала турецкой операции «Источник мира», вернулись на шесть баз. По его данным, Вашингтон увеличил контингент в районах нефтяных месторождений и около северо-восточной сирийской границы.

Теги: Сирия, Военная полиция России, Ракка, США
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