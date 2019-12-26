Российская военная полиция заняла оставленный американцами пункт в Сирии

Российская военная полиция заняла опорный пункт в Сирии, оставленный американскими военнослужащими. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на офицера военной полиции Армана Мамбетова.

Пункт располагается в поселке Телль-Самин на перекрестке дорог, которые связывают город Ракку с центром и севером Сирии. База находится на территории бывшей школы.

По словам офицера, со среды, 26 декабря, военные полицейские начнут патрулирование и будут обеспечивать безопасность мирных жителей в этом районе.

В конце ноября военная полиция России включила в зону патрулирования в Сирии оставленную американцами базу «Сиррин». В середине месяца российские военнослужащие взяли под охрану аэродром в городе Кобани, где ранее располагалась американская военная база.