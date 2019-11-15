Появилось видео захода российских военных на оставленную США базу в Сирии

Российская военная полиция зашла на бывшую военную базу США в сирийском городе Метрас. Телеканал «Звезда», опубликовал соответствующее видео.

На ролике видно, как российские военные прибывают на базу и исследуют ее. Во второй половине видео сняты оставленные американскими военнослужащими вещи, а также тренажерный зал.

О взятии под контроль бывшей военной базы США в сирийском городе Метрас ранее 15 ноября сообщили в военной полиции России. Там планируют создать отделение Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) для помощи местному населению. Ранее на базу перебросили российские вертолеты с Хмеймима.

О создании новой военной базы в Сирии 14 ноября сообщили в Минобороны. С ее помощью военные смогут патрулировать северо-восточную провинцию Хасака, которая граничит с Турцией и с Ираком, отмечали в ведомстве.