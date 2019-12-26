В ФАС назвали средний уровень роста тарифов ЖКХ в 2020 году

В ФАС назвали средний уровень роста тарифов ЖКХ в 2020 году

В России плата за коммунальные услуги в среднем увеличится на 4%. Рост начнется с 1 июля 2020 года, сообщают «Известия» со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

В ведомстве рассказали, что затем тарифы будут индексировать раз в год. Издание отмечает, что плата повышается из-за инфляции.

В конце октября правительство утвердило пределы повышения платы за услуги ЖКХ в 2020 году. Согласно распоряжению кабмина, во втором полугодии тариф в Москве возрастет более чем на 5%, а Московской области — на 4,1%.

Наибольшая индексация предусмотрена для Чечни (6,5%), а наименьшая будет в Ненецком автономном округе (2,4%). В документе значится, что в первом полугодии 2020 года индексацию проводить не будут.