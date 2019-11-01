В Госдуме предложили разрешить не оплачивать некачественные услуги ЖКХ

Депутат Государственной думы Василий Власов предложил закрепить за россиянами право не платить за некачественные жилищно-коммунальные услуги. Соответствующий документ он направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву, передает «РИА Новости».

По словам Власова, он регулярно получает сообщения с жалобам на высокие тарифы ЖКХ и на то, что оказываемые услуги не соответствуют требованиям. Он отметил, что закон сейчас предусматривает порядок перерасчета за некачественные услуги, но он сложен и непонятен потребителям.

Ранее правительство утвердило документ, который устанавливает средний индекс изменения размера платы за жилищно-коммунальные услуги. Согласно распоряжению, в Москве во второй половине 2020 года средний размер платы за услуги ЖКХ вырастет не более чем на 5%. В области же рост цен не будет превышать 4,1%.