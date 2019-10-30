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Кабмин установил пределы повышения тарифов на услуги ЖКХ в 2020 году

Средний размер платы за коммунальные услуги в Москве во втором полугодии 2020 года увеличится не более чем на 5%, а в Подмосковье — на 4,1%. Соответствующее распоряжение с цифрами по всем регионам России опубликовано на сайте правительства.

Документ устанавливает средний индекс изменения размера платы за жилищно-коммунальные услуги.

Согласно распоряжению, в первом полугодии 2020 года индексации не будет. Во втором полугодии самая большая индексация (6,5%) предусмотрена для Чеченской Республики, самая маленькая (2,4%) — для Ненецкого автономного округа.

На основе утвержденных по субъекту индексов их руководители утвердят размер платы за коммунальные услуги на следующий год, отмечается в справке к распоряжению.

Во втором полугодии 2019 года средний рост платы за коммунальные услуги в Москве составил 4,8%, в Чечне — 4%, в Ненецком автономном округе — 2,4%.

Теги: Москва, ЖКХ, Московская область, коммунальные услуги
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