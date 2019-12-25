Путин счел нужным работать над дальнейшим снижением ипотечных ставок

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно продолжить работать над снижением ипотечной ставки. Об этом он рассказал на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, сообщается на сайте Кремля.

«И, конечно, очень важно и дальше работать над снижением ставки по ипотеке, то, что она к концу года снизилась на уровень в среднем меньше 9 процентов — это, мне кажется, очень хороший показатель», — сказал он.

Глава государства попросил Минфин, ЦБ и профильные ведомства внимательно следить за ситуацией.

Путин также поблагодарил присутствовавших на заседании за то, что показатели по расселению аварийного жилья более чем в три раза превысили первоначальный план.