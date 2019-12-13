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Путин назвал опасным искусственное снижение ставки по ипотеке

Работать над снижением ставки по ипотеке в России нужно, но делать это искусственно — опасно. Об этом заявил президент Владимир Путин, передает ТАСС.

По его словам, ипотечная ставка, как и любая другая, связана «с конкретными условиями и в первую очередь с инфляцией». Путин отметил, что снижение ускоренными темпами способно «повлиять на экономику в целом, может подтолкнуть ту же самую инфляцию» (цитата по «Интерфаксу»).

В качестве примера он привел 1990-е годы с ростом цен на 200–300% в год и начало 2000-х, когда инфляция снизилась, однако показатели все равно остались двузначными, а предприятия к тому же перестали работать, и у населения не было денег.

По словам президента, сейчас в России сложилась «уникальная ситуация», при которой инфляция находится на уровне 3,5%. «Такого в истории нашей страны не было никогда», — отметил Путин. При этом он заявил, что вопрос с ипотечными ставками нельзя решить «щелчком», а в ближайшие годы перед властями стоит задача снизить ставку с 8,9% годовых до 7,9%.

Упомянутый президентом показатель заявлен в программе нацпроекта «Жилье и городская среда», согласно которому средняя ставка по ипотечным кредитам в 2019 году должна составлять 8,9%. По итогам заседания совета директоров ЦБ 13 декабря глава регулятора Эльвира Набиуллина отметила, что средняя ставка по ипотечным кредитам, выданным в октябре, снизилась до 9,4% годовых по сравнению с 10,6%, которые наблюдались в мае.

Финансы
Аналитики предсказали снижение ипотечных ставок до 8,5% в 2020 году

В середине ноября агентство «Национальные кредитные рейтинги» представило исследование, согласно которому по итогам 2020 года средняя ставка по ипотеке снизится до 8,5%. На следующий год, по его прогнозам, она может приблизиться к 8%, как того требуют к 2024 году майские указы Путина.

Сбербанк заявил, что с 22 октября в зависимости от региона и ипотечной программы снизил размер ипотечных ставок на 0,3–0,6 п.п. В ноябре, как отмечалось на сайте банка, базовые ставки на новостройки и вторичное жилье составляют 9,3 и 9,2% соответственно.
Теги: Владимир Путин, ипотека
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