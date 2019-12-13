Путин назвал опасным искусственное снижение ставки по ипотеке

Работать над снижением ставки по ипотеке в России нужно, но делать это искусственно — опасно. Об этом заявил президент Владимир Путин, передает ТАСС.

По его словам, ипотечная ставка, как и любая другая, связана «с конкретными условиями и в первую очередь с инфляцией». Путин отметил, что снижение ускоренными темпами способно «повлиять на экономику в целом, может подтолкнуть ту же самую инфляцию» (цитата по «Интерфаксу»).

В качестве примера он привел 1990-е годы с ростом цен на 200–300% в год и начало 2000-х, когда инфляция снизилась, однако показатели все равно остались двузначными, а предприятия к тому же перестали работать, и у населения не было денег.

По словам президента, сейчас в России сложилась «уникальная ситуация», при которой инфляция находится на уровне 3,5%. «Такого в истории нашей страны не было никогда», — отметил Путин. При этом он заявил, что вопрос с ипотечными ставками нельзя решить «щелчком», а в ближайшие годы перед властями стоит задача снизить ставку с 8,9% годовых до 7,9%.

Упомянутый президентом показатель заявлен в программе нацпроекта «Жилье и городская среда», согласно которому средняя ставка по ипотечным кредитам в 2019 году должна составлять 8,9%. По итогам заседания совета директоров ЦБ 13 декабря глава регулятора Эльвира Набиуллина отметила, что средняя ставка по ипотечным кредитам, выданным в октябре, снизилась до 9,4% годовых по сравнению с 10,6%, которые наблюдались в мае.