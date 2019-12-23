Греф не увидел смысла в ужесточении ипотечного кредитования

Большого смысла увеличивать регулятивное давление сейчас нет, считает глава Сбербанка. Ранее ввести ограничения для банковского сектора при выдаче ипотечного кредитования предложил Центробанк

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Глава Сбербанка Герман Греф считает, что необходимости в показателе долговой нагрузки при выдаче ипотеки нет. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам Грефа, кредитные организации стали более чувствительны к уровню риска и крупные банки не допускают некачественные кредиты в портфелях. «Сегодня нет, наверное, большого смысла еще больше увеличивать регулятивное давление», — заявил глава Сбербанка.

Ввести новые ограничения для банковского сектора при выдаче ипотечных кредитов ранее предложил Центробанк. Регулятор выпустил консультативный доклад с таблицей надбавок на резервы, которую рекомендуется применять кредитным организациям при выдаче ссуд на жилье. Как считают в ЦБ, это снизит интерес банков к выдаче ипотеки слишком закредитованным заемщикам. Банкам предлагается применять повышенные коэффициенты, если показатель долговой нагрузки превысил 50%.

В интервью телеканалу Греф также заявил, что не видит проблемы закредитованности в ипотечном секторе. «У нас по отношению к ВВП примерно 6,5% сегодня, и мы считаем, что есть потенциал роста кредитования примерно еще в 2,5–3 раза за ближайшее десять лет, примерно до 17–20% ВВП», — сказал он.