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Греф не увидел смысла в ужесточении ипотечного кредитования
Большого смысла увеличивать регулятивное давление сейчас нет, считает глава Сбербанка. Ранее ввести ограничения для банковского сектора при выдаче ипотечного кредитования предложил Центробанк
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что необходимости в показателе долговой нагрузки при выдаче ипотеки нет. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам Грефа, кредитные организации стали более чувствительны к уровню риска и крупные банки не допускают некачественные кредиты в портфелях. «Сегодня нет, наверное, большого смысла еще больше увеличивать регулятивное давление», — заявил глава Сбербанка.

Ввести новые ограничения для банковского сектора при выдаче ипотечных кредитов ранее предложил Центробанк. Регулятор выпустил консультативный доклад с таблицей надбавок на резервы, которую рекомендуется применять кредитным организациям при выдаче ссуд на жилье. Как считают в ЦБ, это снизит интерес банков к выдаче ипотеки слишком закредитованным заемщикам. Банкам предлагается применять повышенные коэффициенты, если показатель долговой нагрузки превысил 50%.

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В интервью телеканалу Греф также заявил, что не видит проблемы закредитованности в ипотечном секторе. «У нас по отношению к ВВП примерно 6,5% сегодня, и мы считаем, что есть потенциал роста кредитования примерно еще в 2,5–3 раза за ближайшее десять лет, примерно до 17–20% ВВП», — сказал он.

По мнению главы Сбербанка, рынок ипотеки перспективен и надежен, поскольку ипотеку берут люди с более высоким уровнем доходов по сравнению с теми, кто берет потребкредиты.

В 2020 году объем выдачи ипотечных кредитов может вырасти, считает Греф. «Если инфляция будет снижаться, что вероятнее всего, то и ставки будут падать, — отметил он. — Мы прогнозируем в следующем году, что выдачи вырастут примерно на 7–9% по отношению к этому году».

В середине декабря глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ставка по ипотеке, согласно данным за ноябрь, находится на «исторически низком уровне» — 9,4%. Она допустила, что в дальнейшем ставка может снизиться до 7–8%. По словам главы Банка России, сейчас темп роста ипотеки составляет 17%, а в 2020 году, по оценке регулятора, может вырасти до 20%.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Герман Греф, ипотечное кредитование
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