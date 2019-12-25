Из Севастополя отправился первый поезд в Санкт-Петербург

Из Севастополя отправился первый поезд в Санкт-Петербург

Поезд «Таврия», прибывший накануне в Севастополь из Санкт-Петербурга, отправился обратно днем 25 декабря. Об этом сообщает ТАСС. Состав начал свой путь под песню «Прощание славянки» в 15:55.

Поезд «Таврия» прибыл в Севастополь из Санкт-Петербурга утром 25 декабря. Cостав прошел по железнодорожному пути Крымского моста.

На вокзале в Севастополе жители города торжественно встретили первых пассажиров: на перроне выстроились моряки, люди танцевали под музыку из песни «Смуглянка».

Кроме того, вечером 24 декабря первый поезд в Крым отправился из Москвы. Он приедет в Симферополь утром 26 декабря.

