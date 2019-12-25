Правительство одобрило план приватизации на 2020-2022 годы

Правительство России на итоговом заседании одобрило план приватизации на 2020-2022 годы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу кабмина.

План приватизации предусматривает снижение доли, которой владеет государство в крупных компаниях, для повышения эффективности управления ими.

Ранее вице-премьер Максим Акимов рассказал, что в итоговый вариант программы приватизации федерального имущества на 2020–2022 годы не вошли ни «Аэрофлот», ни «Российские железные дороги» (РЖД).

В сентябре стало известно, что правительство выбрало шесть крупных компаний для приватизации. Тогда сообщалось, что в ближайшие три года будут приватизированы «РусГидро», «Совкомфлот», «Транснефть», «Ростелеком», «Россети» и Объединенная зерновая компания (ОЗК).

В сентябре также сообщалось, что в план приватизации не вошли банки, находящиеся под контролем ЦБ. При этом, по словам министра экономического развития Максима Орешкина, в плане по ускорению экономического роста установлен показатель снижения к 2024 году доли государства в них с текущих 46–47% до 42%.