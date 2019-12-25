На Урале бывший полицейский ворвался в мэрию с ножом

На Урале бывший полицейский ворвался в мэрию с ножом

В городе Полевской (Свердловская область) бывший заместитель начальника ОМВД по оперативной работе ворвался в управлении культуры городской администрации с ножом, сообщил РБК начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, мужчина избил работающую там жену и угрожал ножом ее коллеге, который попытался заступиться за нее. По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, и заподозрил супругу в измене.

«Эпилогом семейного конфликта стало избиение женщины на глазах у коллег, которые попытались заступиться за нее. В результате ревнивый муж стал угрожать ножом защитнику. Дело закончилось вызовом полиции», — сообщил Горелых.

Наряд полиции доставил нападавшего в дежурную часть, где его допросили и изъяли нож. «Однако гражданин на этом не угомонился: вернувшись домой, он по телефону стал угрожать и супруге, и ее коллеге», — добавил Горелых. Из-за происшествия полиция возбудила уголовное дело по ст.119 УК РФ («Угроза убийством»).