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На Урале бывший полицейский ворвался в мэрию с ножом

В городе Полевской (Свердловская область) бывший заместитель начальника ОМВД по оперативной работе ворвался в управлении культуры городской администрации с ножом, сообщил РБК начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, мужчина избил работающую там жену и угрожал ножом ее коллеге, который попытался заступиться за нее. По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, и заподозрил супругу в измене.

«Эпилогом семейного конфликта стало избиение женщины на глазах у коллег, которые попытались заступиться за нее. В результате ревнивый муж стал угрожать ножом защитнику. Дело закончилось вызовом полиции», — сообщил Горелых.

Наряд полиции доставил нападавшего в дежурную часть, где его допросили и изъяли нож. «Однако гражданин на этом не угомонился: вернувшись домой, он по телефону стал угрожать и супруге, и ее коллеге», — добавил Горелых. Из-за происшествия полиция возбудила уголовное дело по ст.119 УК РФ («Угроза убийством»).

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По словам Горелых, сотрудники полиции также конфисковали у мужчины хранящиеся дома ружья. «Они зарегистрированы в установленном порядке, так как он является охотником. Но их пришлось изъять из-за неадекватного поведения, чтобы он не натворил более тяжких криминальных дел», — пояснил он.

Задержанного мужчину на время расследования отпустили под подписку о невыезде.

В управлении культурой администрации Полевского городского округа не ответили на звонки РБК.

22 декабря в Москве мужчина напал с ножом на сотрудника Генрокуратуры. Инцидент произошел в продуктовом магазине. Как рассказали РБК в пресс-службе столичной полиции, мужчина похитил продукты на сумму 1,6 тыс. руб. После того, как покупатель сделал ему замечание, мужчина ударил его ножом в ногу.

Теги: нападение, мэрия, новости РБК, Свердловская области
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